Amalfi, lavori in via Grotte di Palavena: previsto divieto di transito

Amalfi. L’Amministrazione Comunale ha appaltato lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale in via Grotte di Palavena – tra via Papa Leone X e via Orso Castellomata – e di sistemazione della ringhiera di protezione. Dal 21 gennaio e sino al 7 febbraio 2021 è fatto divieto di transito carrabile e pedonale (o comunque per il tempo strettamente necessario al completamento dell’intervento).

Alla ditta esecutrice è fatto obbligo di predisporre quanto necessario al fine di consentire un agevole e rapido transito in sicurezza di eventuali veicoli di emergenza, in qualsiasi momento, durante lo svolgimento dei lavori.