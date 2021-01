Amalfi, i primi due vaccinati al covid-19: Andrea Villaricca e Antonio Barbaro

Primi due vaccinati al covid-19 di Amalfi. Trattasi di Andrea Villaricca e Antonio Barbaro, 2 storici volontari dell’associazione croce di Sant’Andrea di Amalfi e autisti volontari del 118. La scelta è stata consapevole e fortemente voluta per garantire un po’ di sicurezza ai familiari conviventi che con loro condividono il rischio di chi combatte contro questo mostro in prima linea. Inoltre il loro è messaggio di incoraggiamento alla popolazione locale non orientata a sostegno della campagna di vaccinazione volontaria.

Il vaccino è stato somministrato ieri 8 gennaio nell’efficientissimo centro vaccinazioni dell’ospedale Mauro scarlato di Scafati.