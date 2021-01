Amalfi, da lunedì il Segretario Comunale assumerà l’incarico a Massa Lubrense e Sant’Agnello. A dare la notizia a tutti i cittadini è stato direttamente il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook personale: da lunedì, il Segretario Comunale, Roberto Franco, assumerà l’incarico in Penisola Sorrentina, precisamente a Massa Lubrense ed a Sant’Agnello. Ecco quanto ha scritto il primo cittadino nell’inviargli i suoi auguri e nel ringraziarlo per il lavoro da lui compiuto:

Da lunedì il nostro Segretario comunale assumerà l’incarico a Massa Lubrense e S. Agnello: per lui, una crescita professionale e un avvicinamento a casa. Lo ringrazio per il lavoro svolto ad Amalfi in questi anni, con serietà ma sempre col sorriso.

Auguri Roberto!