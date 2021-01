Amalfi, Covid 4 contagiati. Il vicesindaco Matteo Bottone “Familiari positivi, mi metto in quarantena”

Amalfi ( Salerno ) . Un gesto di responsabilità del vice sindaco Matteo Bottone che ha avvisato che alcuni propri familiari sono risultati positivi al coronavirus Covid -19. Lui ha effettuato il tampone ed è risultato negativo, ma ha scelto di continuare la quarantena prudenzialmente. In Costiera amalfitana siamo sui 100 contagi, ad Amalfi oggi 4 nuovi positivi per un totale di 14 attualmente positivi e 117 guariti in totale .

Per la chiarezza e la trasparenza che ha sempre caratterizzato la mia persona, sento il dovere di comunicarvi che alcuni miei stretti familiari hanno purtroppo contratto il Covid-19, fortunatamente presentano solo lievi sintomi e si sono posti da subito in quarantena.

Anche io mi sono sottoposto al tampone che ha dato esito Negativo, ma per rispetto delle norme e senso di responsabilità resterò in isolamento fiduciario. Ringrazio chi già mi ha dimostrato solidarietà e vicinanza e quanti lo faranno: so di poter contare su Amici cari e sinceri! Andrà tutto bene, ne sono sicuro. Le battaglie, la storia ce lo insegna, si combattono e si vincono sul campo.