Amalfi: aiutiamo l’associazione Croce di S. Andrea ad acquistare una nuova ambulanza

Amalfi (Costiera amalfitana). Pubblichiamo l’appello di un cittadino fatto su Facebook con la speranza di poterlo aiutare:

Buona sera a tutti gli Amalfitani ed agli Amalfitani nel Mondo.

Mi piacerebbe carissimi amici e concittadini che ognuno di noi per quello che può, mi aiutasse a rendere più efficace e migliore il servizio che attualmente gli amici di Croce di S.Andrea di Amalfi offrono a tutti. Serve con urgenza acquistare una nuova autoambulanza ( usata) in quanto quella attualmente in uso ……. deve essere sostituita al più presto. Certamente la situazione pandemica ha di sicuro procurato problemi sanitari ed anche economici agli Amalfitani residenti ( così come a tutta la popolazione mondiale) motivo per il quale mi rivolgo in particolar modo ai tantissimi Amalfitani nel Mondo ( ed amici ) chiedendovi un aiuto economico al fine di realizzare l’ambizioso è necessario acquisto. Ognuno di noi può fare la donazione che vuole ( tra l’altro detraibile dal 730 in quanto l’associazione rilascerà relativa ricevuta) utilizzandolo i dati sotto indicati. Grazie anticipatamente a tutti Voi nella certezza che non faremo mancare il ns contributo. Un abbraccio ed un grazie ai ragazzi dell’associazione.

Pubblichiamo nelle immagini sottostanti i dati per poter dare un piccolo contributo.