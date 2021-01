Alessandra Mussolini da Barbara D’Urso “Mia madre si fece bionda per i tradimenti”

Alessandra Mussolini sta diventando un personaggio sempre più mediatico . Ospite di Live-Non è la d’Urso, Alessandra Mussolini ripercorre insieme a Barbara d’Urso tutta la sua vita privata e professionale. Commentando alcune foto della madre, rivela: “Mia madre era bruna, poi si fece bionda per i tradimenti di papà. Per non soffrire, per non vedere i capelli biondi sulle giacche si fece bionda. Adesso sai che schiaffi”.

“Adesso mamma sta bene con questa pandemia è più difficile, ma lei ora ci sta guardando”, spiega Alessandra Mussolini che aggiunge, “Io non ho cambiato vita, è la vita che cambia me. Con tutto quello che sta succedendo non voglio fare programmi, ma voglio vivere alla giornata”.

BIOGRAFIA DA WIKIPEDIA

Alessandra Mussolini (Roma, 30 dicembre 1962) è una politica, personaggio televisivo,ex attrice ed ex cantante italiana.

È stata europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo e in precedenza è stata più volte membro del Parlamento italiano per vari partiti di destra e centrodestra. È nipote di Benito Mussolini, in quanto figlia di Romano Mussolini e di Maria Scicolone (sorella dell’attrice Sophia Loren).