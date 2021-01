Alessandra Casella, morto il marito a 54 anni: “Era l’amore della mia vita”. “Un infarto a 54 anni”. Così Alessandra Casella annuncia su Twitter la morte di suo marito. “Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico” aggiunge nel breve messaggio, ricevendo di cordoglio e solidarietà da parte di molti utenti. L’attrice e conduttrice, 57 anni, aveva debuttato con Serena Dandini nella Tv delle ragazze dove, tra le altre, proponeva una parodia di Lilli Gruber, e in seguito Ricomincio da due dove proponeva invece quella di Raffaella Carrà. Tra il 1992 e il 1994 ha condotto il programma dedicato ai libri A tutto volume su Canale 5 e la Domenica sportiva accanto a Gianfranco De Laurentiis. Inoltre è apparsa anche in diverse serie tv tra cui Don Matteo e Colletti bianchi. Al cinema ha debuttato nel 1989 in Le finte bionde di Carlo Vanzina, poi Le comiche (1990) di Neri Parenti, Selvaggi (1995) di nuovo diretta da Vanzina. Ha recitato anche in Tra due donne (2001) di Alberto Ferrari e Una vita da sogno (2013) di Domenico Costanzo.

Fonte La Repubblica