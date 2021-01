Albanella, fiume in piena travolge un’auto: ragazze salgono sul tettuccio e riescono a salvarsi. Brutta vicenda per due ragazze di Eboli, a causa del forte maltempo che sta colpendo la nostra regione in questi giorni, come ampiamente anticipato dalle previsioni meteo e dalla Protezione Civile. Sono, infatti, state costrette a salire sul tettuccio della loro auto per evitare di essere travolte dalla furia del fiume Calore, in piena dopo le piogge delle ultime ore. Il loro veicolo, una Fiat 500, nel transitare su un ponte è stato travolto dall’acqua, che ha iniziato ad entrare all’interno.

Giunti sul posto, i Carabinieri delle stazioni di Borgo Carilia e Altavilla Silentina hanno constatato l’impossibilità di raggiungere l’auto con i propri mezzi. Stessa cosa valeva per quelli della Protezione Civile. Si è, dunque, deciso di contattare un agricoltore del posto e, con l’ausilio di un trattore, si è riusciti a raggiungere la vettura ed a trarre in salvo le due ragazze.