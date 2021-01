Oggi al TG di Positanonews abbiamo ospitato in diretta Gerardo Russomando il quale ci ha fatto una panoramica sulla situazione dei contagi in particolare nel territorio della costiera amalfitana. Come sottolinea Russomando in costiera amalfitana nell’arco temporale da metà ottobre a metà novembre sono stati individuati ben 800 positivi al Covid-19 contagiati e, purtroppo, 6 deceduti. E’ stato posto inoltre il problema delle persone positive ma asintomatiche che devono rispettare la quarantena e che, in alcuni casi, hanno difficoltà a trascorrere il periodo di isolamento nelle proprie abitazioni senza mettere a rischio di contagio i parenti conviventi a causa del poco spazio a disposizione. Si rende necessario, quindi, organizzare delle strutture in cui poter ospitare i positivi che non presentano sintomi tali da richiedere il ricovero ospedaliero in modo tale da garantire una quarantena serena tutelando i familiari che sarebbero messi a rischio dalla convivenza con una persona positiva. Alla diretta è intervenuto anche il Dott. Bruno che lavora all’ospedale Capilupi di Capri e che ha parlato della situazione dei contagi sull’isola azzurra.