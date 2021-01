al “ CAZZARO VERDE “ al “ BIANCO -ROSSO-VERDE “ di ANNAMARIA FARRICELLI e a Castellammare si muore di freddo

E mentre i “ Politichesi Cazzari “ litigano , a Castellammare di Stabia si muore di freddo e di stenti.

Castellammare di Stabia, 15 Gennaio 2021

Art. 32 della Costituzione :” …la Repubblica tutela il benessere psico-fisico del cittadino…”

E PUR SI MUORE !!!

La solidarietà sociale, prevista dall’ Art. 2 della Costituzione, ma che solo la gente semplice, modesta, generosa, disponibile sa dare, non è servita a salvare la vita di Rosa di 44 anni. Sfrattata con il marito Catello, in strada, poi in una roulotte donata dalla pietà stabiese, non è servita a salvarla. Una morte in diretta che neppure il giornalista che le ha teso le mani pietose nel suo calvario è riuscito ad evitare. E’ il momento di interrogarsi sul significato umano di questa società ormai alla deriva. Quando si verificano questi episodi c’è da riflettere sul fallimento , sul disinteresse, sull’ individualismo, sul moralismo di uno Stato che ha perso di mira l’ obiettivo del “ benessere dell’ uomo e del cittadino. “ Come in un film, viviamo un tempo che non ci appartiene, dove ognuno interpreta il ruolo che gli conviene, trasformandosi in protagonista, riconoscendosi potenzialità mentali e fisiche di cui non si ha conoscenza, quasi trasferendosi in un mondo virtuale. Ma dalla realtà non si fugge, ed ecco che la morte non risparmia. Rosa non lo è stata, così come non lo sono stati gli 80000 morti in Italia di pandemia. Non si fugge da noi stessi, non è possibile, il boomerang ritorna con i suoi sintomi mortali, nevrotici, di stress. Non si può voltare lo sguardo ! I piccoli centri sono le “monadi”, lo specchio di una nazione con tutte le sue problematiche, e non è più concepibile, ammissibile ,permettere ad una politica irresponsabile, rappresentata da “ CAZZARI” irrispettosi, incoscienti, arroganti, presuntuosi che, in un momento come questo, di grave crisi economica, relazionale, pandemica, di miseria, di disgregazione sociale…provochi una crisi di governo… ! La storia di Rosa è da portare in Parlamento, lei rispecchia tutti gli Italiani : poveri nelle tasche, nell’ anima, nella mente. !

I “ CAZZARI POLITICI LITIGANO E GLI ITALIANI MUOIONO !

Cito Erick Fromm, protagonista della mia tesi di laurea, sempre attuale, oggi di più : …abbiamo bisogno di dare vita ad una nuova società capace di liberare gli esseri umani dall’ alienazione , dalla sudditanza alla macchina , da una sorta di disumanizzazione…!

Di ANNAMARIA FARRICELLI

CASTELLAMMARE DI STABIA,15 Gennaio 2021