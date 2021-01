Agerola, vaccino al medico-politico Giuseppina Mandara

Agerola. C’è anche Giuseppina Mandara, consigliera comunale di maggioranza e dottoressa in servizio come medico presso la Misericordia, tra le prime cittadine di Agerola vaccinate al Covid-19. Quando è arrivato il suo turno, ieri mattina, con convinzione ha accettato di sottoporsi al vaccino. Oltre all’esponente del gruppo civico Nuovamente Agerola, si è sottoposta ieri al vaccino anche Valeria Fusco, altra sanitaria agerolese.

“Le conoscete tutti – afferma il sindaco Luca Mascolo – ovviamente, anche perché tra le due dottoresse Giusi ricopre anche il ruolo di consigliere comunale. Hanno assolto al loro dovere e lo hanno fatto con il sorriso in volto. Loro che in questo anno di emergenza sanitaria – continua il primo cittadino – non si sono sottratte alla propria missione, esponendosi come sempre in prima linea con la determinazione di chi sa di essere un valido esempio in questa battaglia contro il nemico invisibile”.