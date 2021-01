Agerola: un nuovo positivo e 2 guarigioni

Agerola. Un nuovo caso positivo e due cittadini guariti ad Agerola negli ultimi due giorni. Il quadro epidemiologico dei primi due giorni del nuovo anno registra due guarigioni e un nuovo caso positivo. Quest’ultimo, sottoposto a tampone in un controllo di routine presso il proprio luogo di lavoro, è in isolamento e in buone condizioni di salute.

“Il numero dei positivi attuali è sotto la soglia dei 10, ma sappiamo che la strada è ancora in salita. E la risposta più efficace per contrastare questo nemico invisibile è tenere sempre comportamenti responsabili. Evitare quindi le occasioni di incontro e di aggregazione, osservare scrupolosamente le misure restrittive e rispettare le tre regole (mascherina, igiene delle mani e distanziamento sociale)”, ha detto il sindaco Mascolo.

Qui si trova una sintesi del quadro di regole in Italia e in Campania durante le festività natalizie https://bit.ly/3raWWTA