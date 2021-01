Agerola, un nuovo caso di coronavirus e 4 guariti

Agerola. Il Comune aggiorna sulla situazione epidemiologica da Covid-19 in città. Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie, si registrano quattro cittadini guariti ed un nuovo caso positivo. Quest’ultimo si trovava già in isolamento prima di sottoporsi a tampone, in quanto appartenente al nucleo familiare convivente di un caso positivo accertato nelle settimane scorse.

Si raccomanda di continuare a rispettare le misure di precauzione (mascherina, igiene delle mani e distanza di sicurezza) per preservare la salute propria e dei propri cari.