Agerola si prepara alla festa liturgica del patrono Sant’Antonio Abate. Ecco il programma

Agerola. Domenica 17 gennaio si festeggia il patrono Sant’Antonio Abate. L’Associazione Sant’Antonio Abate, il Comitato Festa ed il Parroco don Giuseppe Milo inviano un messaggio ai cittadini e rendono noto il programma religioso: «Carissimi agerolesi, stiamo per celebrare la festa di Sant’Antonio Abate, Patrono del nostro paese, la cui vita ha molto da insegnare ad ogni credente. In uno dei detti che gli vengono attribuiti nella raccolta degli Apophtegmata Patrum si legge: “Un tale chiese al Padre Antonio: che debbo fare per piacere a Dio?”. E l’anziano rispose: “Fa’ quello che ti comando: dovunque tu vada, abbi sempre Dio davanti agli occhi; qualunque cosa tu faccia o dica, basati sulla testimonianza delle Sante Scritture; in qualsiasi luogo abiti, non andartene presto. Osserva questi tre precetti e sarai salvo”. Carissimi riceviamo nuovamente oggi, a secoli di distanza, queste perle di saggezza dal nostro Patrono e invochiamo Dio, con umiltà e fiducia, per sua intercessione, i tre grandi doni che sono contenuti nei suoi ammonimenti: o Signore, donaci di non fuggire dal momento presente, di parlare ed agire sempre con la sapienza del Vangelo e, soprattutto, di tenere sempre Te davanti ai nostri occhi. Preghiamo insieme perché questi ammaestramenti diventino per ciascuno di noi stile di vita e comportamenti quotidiani per configurarci sempre più pienamente al pensiero di Cristo e diventare coraggiosi messaggeri del suo Vangelo».

PROGRAMMA

8 – 16 gennaio

Novena in preparazione alla Festa di Sant’Antonio Abate. Tutte le sere alle ore 17.30 ci sarà il Santo Rosario e la Novena. Alle ore 18.00 Santa Messa

Venerdì 8 gennaio

ore 17.30 – Santo Rosario e Novena – Esposizione della Venerata Statua di Sant’Antonio Abate

ore 18.00 – Santa Messa animata dalla Comunità di SS. Annunziata in San Lazzaro

Sabato 9 gennaio

ore 17.30 – Santo Rosario e Novena

ore 18.00 – Santa Messa animata dalla Comunità di San Nicola di Bari in Ponte

Domenica 10 gennaio – Battesimo del Signore

ore 8.30 – Santa Messa animata dalla Confraternita

ore 11.00 – Santa Messa

ore 17.30 – Santo Rosario e Novena

ore 18.00 – Santa Messa con la partecipazione del comitato Festa

Lunedì 11 gennaio

ore 17.30 – Santo Rosario e Novena

ore 18.00 – Santa Messa animata dalla Comunità di Furore

Martedì 12 gennaio

ore 17.30 – Santo Rosario e Novena

ore 18.00 – Santa Messa animata dalla Comunità di San Martino Vescovo in Campora

Mercoledì 13 gennaio

ore 17.30 – Santo Rosario e Novena

ore 18.00 – Santa Messa animata dalla Comunità di San Matteo Apostolo in Bomerano

Giovedì 14 gennaio

ore 17.30 – Santo Rosario

ore 18.00 – Santa Messa animata dalla Comunità di Santa Maria la Manna

Venerdì 15 gennaio

ore 6.00 – Santo Rosario

ore 6.30 – Santa Messa dell’Alba

Sabato 16 gennaio

ore 6.00 – Santo Rosario

ore 6.30 – Santa Messa dell’Alba

ore 19.00 – Veglia di preghiera in onore di Sant’Antonio Abate a cura dell’Azione Cattolica Foraniale

Domenica 17 gennaio – Festa di Sant’Antonio Abate Patrono di Agerola

ore 4.00 – Annuncio della Festa con il suono a distesa dei Sacri Bronzi dei campanili del paese e sparo dei mortaretti con intreccio di granate, a seguire accensione del falò del Santo

ore 5.00 – Ufficio delle Letture, a seguire Santa Messa dell’alba con l’accensione della Lampada al Santo dal Primo Cittadino (per partecipare bisogna prenotarsi presso il parroco entro il 15 gennaio)

ore 8.30 – Santa Messa animata dalla Confraternita

ore 10.00 – Santa Messa animata dalla Comunità di Santa Maria la Manna

ore 11.30 – Santa Messa animata dalle Comunità di San Martino Vescovo e San Nicola di Bari al Ponte

ore 17.30 – Santo Rosario

ore 18.00 – Santa Messa con la tradizionale “levata” del Bambino, presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli