Covid ad Agerola. Seconda giornata di screening per alunni e personale scolastico domenica 17 gennaio.

Lo screening sarà effettuato domenica 17 gennaio presso il Drive Through, area esterna l’ex Guardia Medica, in via Sant’Antonio Abate. Bisognerà recarsi presso l’area attrezzata con la propria auto, rispettando i seguenti orari:

dalle 9.00 alle 9.15 PERSONALE SCOLASTICO

dalle 9.15 alle 10.30 ALUNNI PLESSO SAN LAZZARO

dalle 10.30 alle 11.30 ALUNNI PLESSO BOMERANO

dalle 11.30 alle 12.30 ALUNNI PLESSO PIANILLO

dalle 12.30 alle 13.30 ALUNNI PLESSO CAMPORA

*alunni frequentanti le classi terze, quare e quinte della scuola primaria