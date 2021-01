Agerola, screening scuola: tutti negativi i 338 tamponi

Agerola. Il Comune rende noti i dati dello screening scuola effettuato durante il fine settimana rivolto ad alunni e personale scolastico che da domani rientreranno in classe.

Sabato 23 sono stati eseguiti 185 tamponi agli alunni delle classi quarte e quinte della primaria e della classe prima della secondaria di I grado. Domenica 24 gennaio è stato il turno di personale scolastico ed alunni delle classi seconde e terze della secondaria di I grado con 153 tamponi. In totale sono stati, quindi, eseguiti 338 tamponi risultati tutti negativi.

L’attività di screening si è tenuta presso il drive through in via Sant’Antonio Abate, con il supporto dei volontari della Misericordia di Agerola.