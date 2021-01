Agerola. Con ordinanza sindacale n.12 del 29.1.2021 è disposta per domani sabato 30 gennaio la sospensione della didattica in presenza presso il plesso scolastico “Dante Alighieri” di San Lazzaro, per intervento di sanificazione straordinaria.

Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 1 febbraio secondo il calendario orari comunicato dal Dirigente Scolastico.