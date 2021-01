Agerola, muro perimetrale KO: chiusa via Cilea. Chiusura al traffico e divieto di sosta in via Cilea (I traversa) dal 20 gennaio al 6 febbraio prossimo per urgenti opere di contenimento e messa in sicurezza.

Lo ha predisposto il Comune di Agerola, attraverso una determina firmata dal responsabile del settore polizia locale, Pasquale Alfano.

Il provvedimento interesserà soltanto i giorni feriali, dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 15 alle 17.30. Nei giorni scorsi il Comune ha affidato alla ditta A.M.C.N. costruzioni (con sede legale ad Agerola) l’incarico di eseguire le opere di protezione civile, conseguenti ad eccezionali eventi metereologici del 21 e 22 dicembre scorsi, consistenti nella realizzazione di una paratia contenitiva in via Cilea I traversa. I provvedimenti di divieto di sosta e chiusura al traffico sono resi necessari per l’esecuzione dei lavori in sicurezza, considerata l’esigua dimensione della carreggiata nel tratto stradale in questione. “E’ necessario pertanto procedere all’adozione di provvedimenti atti ad interdire la sosta – fanno sapere dal Comune – la fermata e il transito veicolare nel tratto di strada interessato ai lavori”. Danni ulteriormente aggravati dal maltempo, con piogge incessanti e rischio frane.

