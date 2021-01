Agerola in festa per i cento anni della signora Nicoletta Milo: gli auguri del sindaco. Ecco quanto ha scritto il sindaco di Agerola Luca Mascolo sulla pagina Facebook del Comune, per lasciare il suo augurio alla signora Nicoletta Milo:

Il traguardo dei cento anni è una vera Benedizione del Signore. L’esperienza accumulata con lo scorrere tempo, i sacrifici necessari a tirare avanti nei momenti difficili, il duro e silenzioso lavoro per garantire il bene materiale e spirituale alla tua famiglia, sono per noi una fonte inesauribile di ispirazione per trascorrere su questa Terra un’esistenza sana, vera e pura.

Auguri per ancora molti altri anni pieni di ogni bene. Con tutto il cuore.

La redazione di Positanonews si unisce alla gioia del momento, inviando i suoi più sinceri auguri per la signora Nicoletta!