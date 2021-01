Agerola, il cordoglio sui social per la morte della ciclista di Boscoreale Anna Fogliamanzillo

Si chiamava Anna Fogliamanzillo la ciclista di 37 anni deceduta in seguito all’incidente occorsole nella galleria che collega Agerola e Pimonte, dove è stata investita violentemente da un’autovettura che non si è fermata a prestare soccorso. La giovane donna era di Boscoreale e lascia due figli piccoli ed il marito. Anna amava le due ruote e faceva parte del team di ciclisti B. Bike Cycling Time e proprio da alcuni degli associati arrivano i messaggi di cordoglio sui social. Tra i tanti riportiamo quello di Gabriele D’Amora: “Coglio ricordarti così…. simpatica, gentile… ma soprattutto in sella alla tua amata bici…. ed e grazie alla bici che ho avuto il piacere di conoscerti e di averti come amica di team….. che la terra ti sia lieve….. buon viaggio Anna …. il team b.bike non ti dimenticherà mai”. Ed ancora le parole di Giuseppe Bottino: “Anche se eri arrivata da poco nella nostra famiglia, quel poco era bastato a farti amare da tutti noi. La tua tenacia, la tua voglia di vivere questo sport, duro e solo per pochi, con passione ed entusiasmo. Siamo certi che in questo triste momento tu ci guardi dall’ alto e con un sorriso ci indichi le strade da percorrere. Già so che starai organizzando le tue uscite con Pantani, Casartelli, Coppi e Gimondi. Ti porteremo sempre nel cuore. Sarai sempre con noi in ogni uscita, in ogni gara, in ogni dove quando ci sarà di mezzo una bicicletta. Con immenso amore BBIKE CYCLING TEAM dolce piccola Anna”.