Agerola: galleria illuminata solo dopo l’incidente di Anna

Agerola. E’ stato riparato il guasto all’impianto d’illuminazione del tunnel La Palombella, che collega i comuni di Agerola e Pimonte. Si tratta della galleria all’interno della quale, lo scorso 7 gennaio, fu investita e uccisa Anna Fogliamanzillo, la 37enne ciclista di Boscoreale. Quando si verificò l’incidente, tutte le luci del tunnel erano spente, a causa di un guasto all’impianto di illuminazione provocato (con ogni probabilità) dalle forti piogge cadute in quei giorni. Subito dopo la tragedia, cominciarono i lavori all’interno della galleria situata lungo la provinciale 366 agerolina, che ricade sotto la giurisdizione della Città Metropolitana. E non mancano le polemiche sui social, in merito a una vicenda che presenta ancora molti lati oscuri. Le forze dell’ordine sono infatti ancora alla ricerca dell’auto pirata che travolse la 37enne.