Agerola, covid-19: screening scuola. Ecco le date

Agerola. Covid-19: sabato 23 e domenica 24 gennaio screening scuola rivolto unicamente agli alunni delle classi quarte e quinte della primaria, agli alunni della secondaria I grado ed al personale scolastico.

In previsione della ripresa della didattica in presenza delle classi quarte e quinte della primaria e di tutte le classi della secondaria di I grado, a partire da lunedì 25 gennaio, lo screening sarà così organizzato presso il Drive Through (area ex guardia Medica)

Sabato 23 gennaio

CLASSI QUARTE PRIMARIA dalle 9.00 alle 10.30

CLASSI QUINTE PRIMARIA dalle 10.30 alle 12.00

CLASSI PRIME SECONDARIA I GRADO dalle 12.00 alle 13.30

Domenica 24 gennaio

PERSONALE SCOLASTICO dalle 9.00 alle 9.30

CLASSI SECONDE SECONDARIA I GRADO dalle 9.30 alle 11.00

CLASSI TERZE SECONDARIA I GRADO dalle 11.00 alle 13.00

Bisogna raggiungere il Drive Through con la propria auto, accedendo da via Santa Maria, al fine di agevolare l’incolonnamento delle auto, senza ostacolare la viabilità. Lo screening sarà effettuato da personale medico – infermieristico specializzato e consiste nel sottoporre alunni e personale scolastico, che hanno manifestato la propria adesione, al tampone rinofaringeo.