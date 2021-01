Agerola, corse scolastiche aggiuntive verso Amalfi e Castellammare di Stabia e ritorno.

Con la ripresa della didattica in presenza delle scuole secondarie di II grado, è emerso nelle settimane scorse il bisogno di trovare soluzioni utili e adeguate a soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti in totale sicurezza. Il fisiologico aumento dei pendolari verso le proprie sedi scolastiche di Amalfi, Castellammare di Stabia e Gragnano esige l’attivazione di interventi seri e finalizzati al rispetto delle misure antiCovid19 per il trasporto pubblico locale, in termini di contenimento di posti a sedere, divieto di assembramento ed operazioni di sanificazione sui mezzi bus.

La nostra preoccupazione, più volte esternata ai vertici della Sita Sud, è la stessa preoccupazione dei genitori e degli studenti ovvero scongiurare il verificarsi di criticità legate alla mobilità soprattutto in concomitanza con gli orari di ingresso ed uscita dalle sedi scolastiche. Grazie all’intervento dell’onorevole regionale Luca Cascone arriva un’importante soluzione a supporto del regolare servizio di trasporto pubblico attivato dalla Sita Sud.

Già a partire da lunedì prossimo, sulle linee Agerola/Amalfi e ritorno e Agerola/Castellammare di Stabia e ritorno, saranno attive corse aggiuntive scolastiche, grazie alla collaborazione tra Sita Sud e Amalfi Turcoop Autoservizi Fusco, come da orari di seguito:

– ore 7.00 Agerola (Bomerano) /Amalfi

– ore 13.50 Amalfi/Agerola

– ore 7.00 Agerola (Bomerano) /Castellammare di Stabia

– ore 12.10 Castellammare di Stabia/Agerola