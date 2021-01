Agerola, bollettino Covid: 4 positivi e 1 guarito

Agerola, bollettino covid. Un cittadino guarito e quattro nuovi casi positivi nel periodo 5/7 gennaio. Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie, negli ultimi tre giorni si registrano una guarigione e quattro nuovi casi positivi. Questi ultimi appartengono ad unico nucleo familiare convivente e si trovano in isolamento.

“E’ in corso lo svolgimento del #drivethrough che, come sappiamo, è lo strumento di monitoraggio piú vicino alle esigenze della comunità, in grado di offrire maggiori possibilità di controllo. Ricordiamo che la procedura per sottoporsi a tampone avviene solo su prenotazione. Saranno i medici di famiglia ad effettuare la prenotazione, tramite piattaforma all’uopo predisposta dalle autorità sanitarie. I cittadini prenotati, riceveranno comunicazioni dall’Asl tramite sms con data e orario stabiliti, e potranno recarsi in auto presso l’area antistante l’ex Guardia Medica, in via Sant’Antonio Abate”, leggiamo nel post del comune.