Agerola: 2 guariti e un nuovo caso positivo

Covid ad Agerola. Due cittadini guariti e un nuovo caso positivo, come comunica il sindaco Luca Mascolo. “Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie, registriamo due cittadini guariti e un nuovo caso positivo ad Agerola. Quest’ultimo si è sottoposto a tampone dopo essere entrato in contatto con un caso positivo. Ricostruita tutta la rete dei contatti, si trova in isolamento domiciliare.

A partire da oggi (e fino al 15 gennaio), la Campania rientra in zona gialla. Ci sarà un allentamento delle regole restrittive per ciò che attiene gli spostamenti, le attività di ristorazione riapriranno al pubblico fino alle ore 18 e una parte dei nostri studenti rientrerà in classe. Qui il quadro di regole imposte https://bit.ly/3hZwMz3