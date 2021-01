MILIK: ADDIO MIA BELLA NAPOLI… DAL SOGNO JUVENTUS AL “PORTO DI MARSIGLIA”

Un tormentone destinato a finire. Si prospetta a breve la cessione dell’attaccante Milik alla prese con un tira e molla con la società calcio Napoli restia ad accontentare dopo molti rifiuti Arek Milik reo di aver fatto trtttive nasote prima del tempo legittimo.

Perché l’avventura di Arek Milik al Napoli è agli sgoccioli. Il bomber polacco è vicino al Marsiglia, ipotesi che gli consentirebbe di guadagnare la convocazione all’Europeo. Il club azzurro e l’entourage dell’attaccante sono tornati a trattare dopo mesi di grandi incomprensioni causate dai mancati trasferimenti alla Roma e alla Fiorentina.

Milik ha sperato da sempre di andare alla Juventus: si è anche vociferato di un accordo già trovato per giugno, ma negli ultimi giorni ha preso in considerazione l’ipotesi del Marsiglia che gli consentirebbe la necessaria continuità dopo mesi in tribuna perché fuori dal progetto tecnico del Napoli.