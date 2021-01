A Vico Equense riaprono i musei durante i giorni feriali. La Campania è restata in zona gialla, per questo motivo la cultura e l’arte tornano a respirare e a donare respiri di libertà. Sono in molti i musei ed i siti archeologici che, finalmente, hanno la possibilità di riaprire.

I musei e i siti archeologici saranno aperti dal lunedì al venerdì, con esclusione dei weekend e dei giorni festivi, secondo le disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021

Anche a Vico Equense, in Penisola Sorrentina, i musei riaprono durante i giorni feriali.

Il nuovo Dpcm consente la riapertura dei musei, anche se solo dal lunedì al venerdì. Quelli cittadini, chiusi dal 6 novembre 2020, riapriranno le porte, previa prenotazione alla mail biblioteca@comunevicoequense.it, si legge sulla pagina Facebook istituzionale della Città di Vico Equense.