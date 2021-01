A Vico Equense la Festa del Patrono: ecco la Messa di San Ciro in diretta.

Il tuo nome o, gran CIRO risuona

per le strade di VICO, nei CUORI,

un profumo d’incenso e di fiori,

spira intorno al tuo fulgido altar.

Nello slancio di fede e d’amore,

come figli al lor Padre d’intorno,

a te corre in sì splendido giorno,

il tuo popol dai MONTI e dal MAR.

La tua vita ci parla di Dio,

del disprezzo del perfido mondo,

fra le asprezze un giardino giocondo,

a te l’ermo deserto sembrò.

Il tuo esempio rifulse alle genti,

quanti cuori lucrasti alla croce,

Salve, o forte, il tiranno feroce

per la fede il tuo capo troncò.