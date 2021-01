A Ravello continua il tracciamento: 19 nuovi tamponi a domicilio

Ravello (Costiera amalfitana). Come come era stato anticipato dal comune negli scorsi giorni, ieri mattina il personale dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale della Costa d’Amalfi ha effettuato 19 tamponi molecolari a domicilio. Si sono sottoposti al test i cittadini individuati come contatti diretti degli ultimi risultati positivi. Un grande encomio a tutti coloro che sono impegnati in questi giorni.

Il 16 gennaio il profilo del Comune ha pubblicato a tal proposito questo post: “Si rappresenta alla collettività che a seguito della nuova positività registrata oggi a #Ravello, sono stati disposti e concordati con l’USCA i tamponi molecolari domiciliari urgenti per domani mattina, rivolti ai contatti diretti del caso accertato. A questi tamponi si aggiungeranno 4 visite domiciliari sul territorio comunale a pazienti positivi al Covid-19 in O2 terapia”. La speranza è che la Città della Musica sia presto libera dal virus.