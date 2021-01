A Pozzuoli la terra torna a tremare. Nuova scossa di terremoto avvertita dalla popolazione

Pozzuoli. Ancora una scossa di terremoto nella città dei Campi Flegrei. È avvenuto alle 15.47 di oggi, 6 gennaio. Si è tratta di una scossa di lieve entità con una magnitudo 1.2 della scala Ritcher, epicentro nella zona della Solfatara e profondità di un chilometro e quattrocento metri. Ma è stata comunque avvertita distintamente dalla popolazione, in modo particolare dagli abitanti nella zona della Solfatara e nella parte alta della città. In tanti riferiscono di aver avvertito un forte boato seguito poi dal movimento sismico. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. La scossa di terremoto è stata registrata anche dai sismografi della stazione CSOB HHZ (Pozzuoli) dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).