A Positano prosegue la lotta contro il Covid: Giuliana Wimmer tecnico al lavoro per scovare il virus

A Positano in Costiera amalfitana prosegue la lotta contro il Covid, Giuliana Wimmer, figlia del direttore del prestigioso Hotel Le Sirenuse, è sul fronte di questa battaglia, una grande professionista , con studi specialistici nel settore, che sta lavorando a Napoli da inizio pandemia nello scovare nei laboratori medici della ASL Campania il virus .

Giuliana, infatti, ha studiato Tecniche di laboratorio bio-medico presso Facoltà di Medicina e Chirurgia Federico II Napoli e Biologia Sanitaria presso Università degli Studi di Siena , dove ha ottenuto anche un master Molecular Immunology lab, Dep. of Life Sciences

Supervisors: Prof. C.T. Baldari and Dr. A. Kabanova, PhD.

Thesis: “Immunoglobulin-like transcript 3, a novel regulator of Akt activation in chronic lymphocytic leukemia” Diventando anche borsista di ricerca. Ora è Tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso Asl Napoli 2 Nord. Chiamata come preziosa risorsa in Campania in questo momento difficile per la pandemia

Anche la Wimmer è stata vaccinata già prima del 2021. Continua la campagna vaccinale in Italia ed in Campania. «Con gli arrivi delle nuove dotazioni di vaccino, in programma oggi e domani, la campagna vaccinale proseguirà in maniera serrata per completare il primo blocco, e prioritariamente per la fase dei ‘richiami’ della prima dose, somministrata dal 30 dicembre scorso», si legge in una nota della Regione. «Le seconde dosi saranno somministrate regolarmente e secondo calendario a partire dai 21 giorni di distanza previsti. La campagna non si interromperà ma è previsto un fisiologico rallentamento delle somministrazioni fino a giovedì».