A Minori presto in arrivo la fibra ottica. L’Amministrazione Comunale di Minori, in Costiera Amalfitana, informa che pur nel difficile momento che stiamo vivendo, a Minori non si fermano gli interventi a sostegno dei cittadini e delle attività. La società OPER FIBER, infatti, incaricata dei lavori relativi alla prima fase della predisposizione per la fibra ottica FTTH, comunica di aver inoltrato la richiesta di autorizzazione ai competenti enti sovracomunali al fine del collocamento delle attrezzature per la connessione delle linee, autorizzazione che dovrebbe pervenire quanto prima. Non appena ultimato l’intervento, una volta collaudata e resa fruibile la rete, l’Amministrazione ne informerà la cittadinanza onde consentire agli interessati di poter così migliorare significativamente l’efficienza informatica e superare il digital divide tuttora in essere. Si aggiunge che sono stati anche inoltrati opportuni solleciti per l’implementazione delle linee di telecomunicazione in rame per l’attivazione anche a Minori, come nel vicino territorio di Maiori, del servizio di fibra FTTC.