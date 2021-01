A Franco Tierno 1° Segretario Generale dei Comune di Sassano-Sanza-San Rufo in pensione dal 1 gennaio 2021

Infatti dal 1° Gennaio 2021 è andato in pensione e in merito a ciò con gioia il Cav. N. H. don Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo di riferimento al Vescovo Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro) di cui attuale Presidente Sezione di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci in qualità sia compaesano natale di San Rufo dove vive suo fratello Fiore con il Sindaco Michele Marmo e Parroco don Enzo Rispi che come socio tesserato ANCR da 2 anni con il Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi, non ha voluto apertamente far mancare un segno di affetto e stima, ma soprattutto gratitudine al Dott. Franco Tierno per la disponibilità di sempre.

Quindi Franco Tierno, storico segretario comunale Sanza ha lasciato il Municipio.

Il 29 dicembre è stato l’ultimo Consiglio comunale del 2020 per l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito.

La sera seduta dell’assise cittadina che tra gli altri punti all’ordine del giorno, ha salutato ufficialmente il segretario comunale, dott. Franco Tierno, che per circa vent’anni ha diretto la macchina amministrativa del Comune.

Caro Franco che sei stato segretario anche ai comune di Sapri e Vibonati, conosci bene tutta la mia famiglia partendo da San Rufo a Sanza e tutti i sacrifici derivanti dalla povertà ma sempre a testa alta di grande fede cristiana e Legalità quotidiana fino nel tempo a raggiungere una buona dimensione emotiva, personale e anche spirituale.

Infine all’amico Franco Tierno e Famiglia va la sua stima di sempre essendo sicuro di continuare reciprocamente sullo stesso passo di grande rispetto.