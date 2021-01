Adieu Milik, ufficialmente un giocatore del Marsiglia

A sorpresa il calciomercato di gennaio regala al Napoli la cessione di Milik e pone fine ad una telenovela che dura da quasi un anno. Il polacco, che in azzurro non ha avuto una grande fortuna (in quattro anni nella città partenopea è stato operato due volte ai crociati), aveva mostrato l’intenzione di volersene andare già dallo scorso anno. Dopo un braccio di ferro con la società che, ad un certo punto, ha rischiato di vederlo andare via a parametro zero, è comparso il Marsiglia che ha deciso di prelevarlo versando nelle casse del Napoli una cifra pari a 9 milioni di euro più 4 di bonus più il 20 per cento della futura rivendita del suo cartellino. Un ottimo affare ai tempi del Coronavirus. L’annuncio della cessione è arrivato ieri attraverso una nota della società partenopea: “La SSC Napoli comunica che il calciatore Arkadiusz Milik è stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto, all’Olympique de Marseille”. Anche il calciatore, che al Marsiglia indosserà la maglia N9, ha postato su Instagram la sua felicità: “Sono felice e orgoglioso di annunciare che sono ufficialmente un giocatore dell’Olympique Marsiglia, uno dei club più prestigiosi d’Europa. Sono pronto per questa nuova avventura. Allez OM”. Il tecnico francese André Villas-Boas in conferenza stampa ha dichiarato: “Sono chiaramente molto contento per l’arrivo di Milik. Cercavamo un giocatore in quella posizione da quest’estate. È un giocatore che darà più presenza in area di rigore. Sarà convocato per la partita col Monaco ma non sarà titolare. Vediamo se potremo concedegli un po’ di minuti in corso, anche perché nell’ultimo periodo al Napoli non ha giocato e gli mancano i minuti sulle gambe. Servirà tempo affinché trovi il ritmo partita”. Mentre alla notizia tantissimi tifosi azzurri si sono palesati entusiasti di questa operazione di mercato, qualche giocatore, ormai ex compagno di squadra, ha salutato pubblicamente Milik sui social: “Buona fortuna amico mio”, le parole di Dries Mertens e “Bravo fra e in bocca al lupo per il futuro, tra poco parlerai pure francese”, ha scritto il terzino algerino Ghoulam.