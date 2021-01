Mario Mandzukic e il Milan sono pronti a dirso sì. Come raccolto da Tmw, pochi minuti fa, il centravanti croato è atterrato allo scalo voli privati di Linate. L’ex attaccante della Juventus sosterrà domani le visite mediche di rito col club rossonero, per poi firmare un contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League.