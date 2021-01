CALCIO NAPOLI PRIMO INCONTRO CON FORMAZIONE ABBORDABILE

Saponara è il primo giocatore ad aver vestito le maglie di tre squadre liguri in Serie A: prima dello Spezia, il fantasista ha giocato anche nel Genoa e nella Sampdoria.

Probabili formazioni di Napoli-Spezia.

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui, 5 Bakayoko, 8 Fabian Ruiz, 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 37 Petagna. (1 Meret, 23 Hysaj, 33 Rrhamani, 31 Ghoulam, 7 Elmas, 4 Demme, 68 Lobotka, 11 Lozano, 18 Llorente). All.: Gattuso.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: 9 Osimhen, 14 Mertens, 26 Koulibaly, 2 Malcuit.

Spezia (4-3-3): 94 Provedel, 69 Vignali, 19 Terzi, 34 Ismajli, 5 Marchizza, 27 Deiola, 10 Agoume, 25 Maggiore, 11 Gyasi, 18 Nzola, 17 Farias. (12 Krapikas, 77 Rafael, 3 Ramos, 21 Ferrer, 28 Erlic, 26 Pobega, 80 Agudelo, 91 Piccoli). All.: Italiano.

Squalificati: Chabot, Estevez.

Diffidati: Ferrer.

Indisponibili: Bastoni, Capradossi, Acampora, Dell’Orco, Galabinov, Mattiello, M.Ricci, Leo Sena, Verde, Zoet.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Quote Snai: 1,20; 7,00; 13,00.