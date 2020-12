#youneedmorepositanoinyourlife “Positano Postcard” illumina il paese e abbraccia il mondo per Natale .l l Sindaco di Positano e l’Amministrazione tutta, in collaborazione con la Pro Loco Positano durante queste feste Natalizie ha promosso una installazione in mostra permanente in località spiaggia grande.

” All’ ingresso della spiaggia è stata posizionata una porta semi-aperta – spiega il sindaco Giuseppe Guida – ,a significare l’uscita del nostro Bel Paese da questo periodo oscuro(“lo spiraglio di luce volto all’orizzonte”),ma anche l’ingresso per chiunque volesse diventare protagonista dell’installazione.Saranno posizionate in forma verticale sul nostro arenile otto grandi cornici orientate verso gli scorci più belli,quelli che hanno reso celebre la nostra città in tutto il mondo.Lo scopo di questa iniziativa,è che chiunque guardi l’opera, possa godere di un effetto di bidimensionalità,ossia, esecutore dell’opera, immortalando lo scorci mostrato in cornice, protagonista stesso dell’opera, eternandosi all’interno di essa. Con quest’opera di arte moderna ispirata dal concetto di “essere” e “divenire”l’Amministrazione desidera inviare un

messaggio di auguri ai Positanesi e a tutti i nostri amici nel mondo che per le conosciute situazioni, quest’anno non potranno essere nostri graditi ospiti. Di notte l’installazione sarà illuminata con il nostro tricolore,simbolo di orgoglio,forza e dignità. Un modo per dire che Positano c’è e ci sarà sempre.”

Durante l’installazione oggi pomeriggio noi di Positanonews siamo rimasti entusiasti , sulla spiaggia anche una scritta con le pietre #youneedmorepositanoinyourlife “Siamo contenti che questa idea sia piaciuta – ci dice Giuseppe Vespoli -, per noi è stata una installazione che ha sfruttato gli angoli più belli e fotografati di Positano, un modo per dare un segno di speranza e di gioia”

E la gioia per i bambini e non solo nel farsi queste foto si sono sentite. La perla della Costiera amalfitana la più bella di tutte non solo a Natale. E’ la città più fotografata e instagrammata del mondo secondo alcuni portali turistici, quale modo migliore per fare un evento e auto promuoversi attravero i social, un bel messaggio per il turismo, una grande idea mediatica e di promozione, ma anche un momento di gioia e serenità per i positanesi e le famiglie. Questa volta il paese lo stiamo abbellendo per noi e aspettiamo tutti a braccia aperte per il 2021.