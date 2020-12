XFactor 2020, vince Casadilego

Chi è Casadilego

Elisa Coclite è nata a Bellante (TE) e ha 17 anni. Studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Ha scelto come nome d’arte il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Il video della sua audition – che ha fatto commuovere anche Manuel Agnelli -, su Youtube, sfiora le 2 milioni di views.

Naip e Blind i primi due eliminati

Naip e Blind sono stati i primi due eliminati della finale di X Factor 2020. La finale per la vittoria finale sarà quindi tra Casadilego e i Little Pieces of Marmelade. “Ho imparato tantissime cose da questa esperienza. Mi sono divertito come un pazzo e da questa esperienza esce un Michelangelo completamente diverso“, ha dichiarato Naip sul palco subito dopo l’eliminazione. Mika, ovviamente, tra i più delusi. Blind è stato premiato anche con il Disco d’oro per gli ascolti del suo singolo ‘Cuorenero‘: “Io non mi aspettavo di arrivare in finale. Ho lavorato tanto su me stesso e ho portato tutto me stesso su questo palco. Non vedo l’ora di ripartire appena fuori da qui. Grazie a tutti”