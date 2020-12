Wedding e fiere, settori dimenticati. Protesta in piazza a Salerno

eri mattina in piazza Amendola, a Salerno, c’è stata la protesta silenziosa – come titola il quotidiano “Le Cronache” – degli appartenenti alle categorie del wedding e delle fiere. Chiesto al governo innanzitutto l’inserimento nel decreto ristoro ma anche la riapertura delle attività. Giuseppe Lupo, portavoce dell’Unione Nazionale Organizzatori Eventi e dell’Associazione Fieristica Italiana non ha risparmiato critiche alle Istituzioni: Ci hanno completamente dimenticato”. Un settore, quello dei matrimoni, che faceva girare un indotto miliardario fra Costiera amalfitana e sorrentina, Positano, Amalfi, Ravello, Sorrento e Capri erano location da favola con incassi da favola, fra ristoranti, catering, fotografi, fiorai, noleggio barche, night.