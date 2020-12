Voucher da 50 euro per l’acquisto di occhiali, ecco chi può spenderlo

È stato approvato un emendamento in Commissione Bilancio che prevede uno stanziamento di 5 milioni l’anno, dal 2021 al 2023, per l’erogazione di un voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto.

Il bonus occhiali da vista (che include anche le lenti a contatto correttive) è un contributo di 50 euro una tantum a favore dei membri dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore Isee non superiore ai 10mila euro. Il bonus non prevede una detrazione in percentuale distribuita in più anni ma uno sconto immediato sull’acquisto.