Voglia di dolce? Il Bar Romano a Meta resta aperto tutti i giorni e con orario continuato

Meta. Il Bar-Pasticceria Romano, sul Corso Italia, a partire dall’8 dicembre, resta aperto tutti i giorni, compreso il martedì, con orario continuato a partire dalla 6.00 fino alla 21.30/22.00. Tantissime bontà natalizie – e non solo – da portare sulle vostre tavole, dolci tipici e panettoni che delizieranno il vostro palato ed anche i vostri occhi, oltre a tantissime idee regalo. Oltre ai dolci di tutti i tipi e per tutti i gusti troverete, come sempre, esperienza, professionalità e cortesia al vostro servizio.