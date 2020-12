Vile attacco al Forum dei Giovani di Piano di Sorrento

Il Forum dei Giovani di Piano di Sorrento è stato vittima negli ultimi tempi di un vile attacco, così come spiegato in un post da uno dei suoi componenti: «Mi sono preso del tempo prima di scrivere questo messaggio perché non sapevo come fosse meglio agire e soprattutto non volevo far spaventare le persone a cui tengo. Purtroppo tra ieri e stamane sono stato il destinatario di tutta una serie di messaggi “particolari” inviatimi da vari numeri: alcuni riconducibili a persone conosciute, altri completamente anonimi. Gestisco, insieme ad altri ragazzi del Forum dei Giovani di Piano di Sorrento, un gruppo denominato “Sei di Piano di Sorrento se…” e, fin da quando ci siamo offerti di occuparci dell’organizzazione, sono fiorite una serie di polemiche su profili Facebook di privati, blogger e giornalisti. Il motivo? Semplice: l’ignoranza. Ma attenzione a non leggere questa parola come un’offesa. L’ignorante è chi parla senza essersi documentato a sufficienza prima di aprire la bocca. Chi non ha l’umiltà di informarsi e mettere in discussione la sua idea precostituita. Ignoranza e preconcetti sono alla base di tutta questa storia. E così, in questi mesi, tutta una serie di persone hanno iniziato a lanciare vili, viscidi e viziati attacchi prima verso di me e poi verso l’operato di tutto il Forum (l’ultimo poco più di una settimana fa quando è stato incollato il nostro logo su di un cestino della nettezza urbana).

Il loro scopo: indurmi (ed indurci) ad avere paura, a smettere di fare ciò che stavamo facendo per la nostra comunità e i cittadini di Piano.

Ecco però che quella stessa paura che vorrebbero che noi avessimo, e di cui hanno subdolamente riempito anche quegli SMS inviatimi stamattina, io mi sento di mandargliela indietro. Una sorta di “specchio riflesso, senza ritorno”.

Sono gli ignoranti, i blogger, i giornalisti e i giovani nazi-fascisti di Piano ad avere paura, e lo hanno dimostrato ieri come oggi, con i loro attacchi volti esclusivamente a screditare una persona (o un gruppo) che manco si sono interessati di conoscere.

E così che a Piano di Sorrento, la paura verso il diverso (dicasi XENOFOBIA) è diventata PAURA VERSO I GIOVANI. Sopratutto quei giovani che hanno delle idee, che donano il loro tempo alla comunità e che fanno tutto questo indipendentemente da promesse/retribuzioni o “appalti”. Giovani incontrollabili che escono dalla massa e contribuiscono a migliorare la società, a modo loro e nei limiti della legge. Giovani con delle idee, con una morale ed un’etica che fa sentire alcuni “adulti” aridi, deboli ed inutili. Giovani che non hanno paura di rimboccarsi le maniche e di lavorare gratuitamente per l’interesse comune, mettendo involontariamente in difficoltà coloro che “niente per senza niente”.

Ma tranquilli, a me non serve solidarietà. Conosco il bullismo e la paura fin da piccolo ed oggi capisco che queste persone vanno affrontate e non assecondate. Io, insieme a coloro che vorranno seguirmi, non arretrerò di un passo. Non cambierò il mio modo di comportarmi e le mie abitudini per paura di ritorsioni o minacce. Una promessa però voglio farla a queste persone: quando avrò la vostra età, mi impegno a non trattare i vostri figli o nipoti (si perché so che li avete) come VOI state trattando NOI».

La redazione di Positanonews esprime la propria solidarietà al Forum dei Giovani di Piano di Sorrento plaudendo al loro impegno ed alle loro iniziative.