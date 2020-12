Vigilia di Natale di terrore ad Ercolano: mega rissa in strada diventa virale – FOTO e VIDEO

Maxi-rissa ad Ercolano, le immagini fanno il giro del web. Neanche la “zona rossa” ha fermato un gruppo di almeno 30 persone, la vigilia di Natale, a radunarsi ad Ercolano, in provincia di Napoli, per una maxi-rissa. Non sono ancora noti i motivi che hanno spinto i giovani ad aggredirsi tra le macchine parcheggiate, alcuni anche a bordo di scooter.

Le immagini, registrate dai balconi, hanno fatto in poco tempo il giro del web. “Mi vergono per loro”. Questo il commento di alcuni cittadini che hanno inviato anche il video della rissa al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che lo ha pubblicato sulla sua pagina facebook.