Vietri sul Mare: sabato 5 dicembre il sindaco De Simone accenderà le luminarie

Vietri sul Mare. Una comunicazione da parte di Antonello Capozzolo di Assessorato Turismo, Cultura e Spettacolo sulle luminarie di Natale 2020.

Carissimi concittadini, vi comunico che Vietri sul Mare (capoluogo e frazioni) – all’insegna della semplicità e della sobrietà – avrà le sue LUMINARIE in occasione del Natale 2020. Sabato 5 dicembre, alle ore 18:30 in Piazza Matteotti, ci sarà l’inaugurazione: un atto simbolico da parte del sindaco Giovanni De Simone che, mediante un telecomando, accenderà il bellissimo e altissimo albero luminoso. Un gesto d’amore verso Vietri e i vietresi. Un Natale luminoso, sinonimo di solidarietà, che possa trasmettere un messaggio di speranza e rappresentare un momento di condivisione per i cittadini, sempre nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid.