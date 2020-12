Vietri sul Mare: partiti i lavori per la pesatura degli autocarri sulla SR 18

Vietri sul Mare. La comunicazione del sindaco Giovanni De Simone. “Partiti i lavori di autostrade meridionali per la pesatura degli autocarri sulla SR 18 al fine di evitare danni e fastidi alle abitazioni, con un moderno sistema installato lungo la strada Salerno, Vietri Sul Mare, Cava de Tirreni, nel caso in cui dovessero transitare camion superiori ad un determinato peso non consentito verranno fermati tramite avvisi, registrati con telecamere, verbalizzati e fermati dalle forze dell’ordine”.