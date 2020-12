Vietri sul Mare: nella sede del Marini Gioia open day 18 dicembre e 15 gennaio

Vietri sul Mare e orientamento scolastico. Parla il sindaco Giovanni De Simone: “Dallo scorso anno il Marini Gioia ha l’onore di avere una sede nella bella e ridente Vietri sul Mare, con l’indirizzo turistico. Il 18 dicembre e il 15 gennaio, dalle 15.30 alle 18.00, avremo il piacere di presentare agli alunni delle classi terminali della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie la nostra offerta formativa”.

Aggiunge il sindaco: “Sarà possibile, previa prenotazione da effettuarsi sul nostro sito www.marinigioia.edu.it, o chiamando il numero 328/3205083, per visitare “in presenza” la sede, sita in via Giuseppe Pellegrino 19. Non mancate!!”