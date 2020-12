Vietri sul Mare: l’oasi naturale di Molina deturpata dai vandali

Costiera amalfitana. L’oasi naturale a Molina di Vietri (frazione di Vietri sul Mare) sulle sponde del Fiume Bonea, voluta dal “professore” Venceslao Santoriello, dove nel corso degli anni hanno trovato nuova vita animali della fauna mediterranea, è stata deturpata e vandalizzata con una discarica di materiale di risulta. Come scrive Antonio Di Giovanni per La Città di Salerno, la scoperta è stata fatta dai volontari di Molina che la domenica si riuniscono presso “Summonte”, dove nasce il Fiume Bonea per prendersi cura della zona del laghetto.

Il sogno di Venceslao era quello di creare con lavoro, pazienza e il supporto di tutti, creare un percorso naturalistico che arrivasse fino a Cava de’ Tirreni, e che fosse attrattiva non soltanto per le persone del luogo ma anche per i turisti. Un sogno che tanti volontari stanno portando avanti, con dedizione e passione,ma questi atti, purtroppo, non rendono giustizia al grande lavoro dei molinese Tanta amarezza da parte di tutti:”Assurdo un simile disprezzo-ha scritto sulla pagina Facebook dell’Oasi, Alfonso D’Arienzo, uno dei tanti volontari – per l’ambiente e per le regole.

Sono anni che dovrebbe essere istallata la videosorveglianza ma per vari motivi viene sempre rimandata. A questo punto, se il problema sono i soldi, possiamo provvedere in autonomia con una piccola colletta. Per le autorizzazioni, non credo sia così diverso rispetto a quelle già sparse sul territorio. Questi criminali vanno presi, sanzionati e mandati in tribunale con un bel procedimento penale. “Da sottolineare che poco distante vi è un grande cassonetto per la raccolta differenziata, ma probabilmente l’incivile di turno non lo avrà visto o volutamente ha voluto lasciare un segno della sua inciviltà.