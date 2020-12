Vietri sul Mare: Filt-Cgil e FP Cgil richiedono un incontro urgente per la riattivazione del personale.

Le scriventi Segreterie Provinciali apprendono dai propri delegati che, la società in indirizzo, nonostante la Nostra disponibilità ad incontri periodici, relativamente al cambio di contratto e all’organizzazione dellavoro in un momento così delicato del paese, ha posto in ferie forzato tutto il personale.

Riteniamo strano che nonostante la Società non abbia concordato un pino di ferie con le r.s.a. aziendali, ponga, arbitrariamente e d’imperio, tutto il personale a riposo, malgrado che agli stessi, come di consuetudine, sia stato chiesto di non usufruirne durante il periodo estivo.

Va ricordato che la società in indirizzo, già in data 4 novembre u.s. e fino al mese di febbraio 2021 ha liberalizzato tutti i parcheggi nel comune di Vietri sul Mare, scelta da noi aspramente condannata, non preoccupandosi, anticipatamente, delle ricadute sul personale.

La crisi del momento non può essere riversata solo ed esclusivamente sulle spalle dei lavoratori, che dalla fase “uno”, di questa pandemia, sono sempre stati in prima linea.

Ciò premesso, le Scriventi OO.SS. chiedono che i lavoratori, vengano da subito rimessi in servizio e nelle more un’urgente incontro per discutere nel merito la problematica.

Qual ora ciò non avvenisse ci vedremo costretti, nostro malgrado, ad attivare tutto ciò che la legge ci consente, in tutela dei nostri associati.

Certi di un positivo riscontro, porgiamo distinti saluti.