Vietri sul mare . E’ morto Giuseppe Langella, il primo che ha introdotto la pizza a taglio

Vietri sul mare, Costiera amalfitana ( Salerno ) È morto Giuseppe Langella , l’antesignano del “take away”: il ristoratore che per primo introdusse la pizza a taglio nello storico ristorante di Marina. Si è sentito male ieri mattina , riporta Antonio Di Giovanni su La Città di Salerno , mentre era in strada, diretto al supermercato per fare la spesa. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione, l’81enne vietrese è spirato tra l’incredulità della gente del posto che aveva gustato e imparato a conoscerlo per le delizie che sfornava nella sua pizzeria.

Il suo “Chalet – Il Capriccio” è stato dagli anni Sessanta il riferimento per turisti e “marinesi”. Il “Capriccio” è stato un chioschetto che d’estatesi trasformava nell’unico dancing all’aperto dell’epoca. Al ballo si abbina la pizzeria con l’ingresso nell’attività di Giuseppe e sua moglie Luisa Fasano .

Gli aneddoti si sprecano intorno al ‘Capriccio’, ma il più singolare è quello raccontato dai marinai del posto. Si dice che al capriccio finiva il pescato più povero che “Zì Peppe “ e consorte usavano per preparare succulenti piatti per gli stessi marinai che partecipavano al banchetto dove non mancava mai un bicchiere di buon vino. Mancheranno il suo altruismo, la passione e l’amore per la Marina di Vietri e la sua ‘Lisetta’, compagna di vita e di cucina. I funerali si terranno oggi, alle ore 11, nella chiesa di San Giovanni Battista.