Vietri sul Mare – Cava de’ Tirreni, sollecito per la riapertura della Strada Provinciale 75

Riceviamo e pubblichiamo

In riferimento alla chiusura in data 9 settembre 2020 della Strada Provinciale 75 – Tratto Avvocatella (Cava de’ Tirreni) / Padovani (Vietri sul Mare) per frana, Gaetano Vicinanza esprime profondo disappunto per il mancato riscontro alla precedente nota del 25 settembre 2020 lamentando un silenzio assurdo ed intollerante che fa preoccupare tutti i cittadini che usufruivano quotidianamente della strada SP 75, costretti a percorsi alternativi i cui effetti socio-economici negativi ricadono sull’intero territorio.

Ricorda e sottolinea come il percorso alternativo attualmente utilizzato allo stato è gravato di ben tratti semaforizzati, oltre alla difficile percorribilità di ulteriori tratti interessati quotidianamente da parcheggio lungo la carreggiato che impedisce a volte anche il passaggio di mezzi di soccorso.

Aggiunge che, da comunicazione pervenuta oggi dall’Assessore arch. Angela Infante del Comune di Vietri sul Mare si apprendono notizie molto preoccupanti: “Per il Comune di Vietri sul Mare non sussiste alcuna ‘urgenza qualificata’ a provvedere all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della SP 75 e quindi alla riapertura dell’ordinaria fruibilità della strada in tempi brevi. Pertanto la Provincia di Salerno provvederà autonomamente a compulsare e diffidare i proprietari del versante prospiciente la sede stradale ad eseguire gli interventi di propria competenza e, in caso di loro mancata collaborazione, ad attivare gli ordinari rimedi apprestati dall’ordinamento vigente, rappresentando – non senza rammarico – che i tempi di ripristino della SP 75 non sono, allo stato, preventivabili”.

Se i contenuti di quanto sopra riportato saranno confermati, la posizione assunta dal Comune di Cava de’ Tirreni sarebbe grave ed ingiustificata, anche per il tempo trascorso (oltre 120 giorni), senza neanche emettere le ordinanze, senza che vi fosse un giustificato motivo.

La cosa preoccupa ancora di più in considerazione che la maggioranza della proprietà sovrastante la SP 75 risulta di proprietà di una Associazione denominata “Amici della Avvocatella”, quindi di quel contesto aggregatosi al famoso Santuario che da anni, in più giorni della settimana, utilizza la parte di strada prima e dopo del Santuario a parcheggio, occupando buona parte della carreggiata, spesso impedendo il libero transito nel silenzio e con la tolleranza di tutti. Oggi, con la strada chiusa, abbiamo un parcheggio che non crea interferenze alla viabilità, soltanto perché non c’è viabilità.

Preoccupa ancor di più quanto dichiarato dalla Provincia, in ordine all’impossibilità di definire i tempi necessari per l’attuazione degli interventi propedeutici alla riapertura della strada.

Allo stato, senza entrare nel merito delle assurde ed ingiustificate posizioni assunte dagli Enti interessati, si ritiene necessario ed improcrastinabile ricevere notizie in ordine allo stato di attuazione della pratica ed ancora più indispensabile operare un accesso agli atti di tutti e tre gli Enti per verificare quanto fin qui eventualmente posto in essere, ovvero i motivi del ritardo e della mancata attuazione del procedimento.

Parimenti si ritiene necessario conoscere gli uffici preposti ed i nomativi dei Responsabili del Procedimento, nominati da ogni singolo ente interessato.

Si chiede al Prefetto un autorevole intervento affinché la questione possa tornare nei normali canoni, in modo da garantire il diritto di tutti i cittadini di conoscere i motivi del ritardo, le attività fin qui poste in essere e, cosa più importante, quando sarà riaperta la strada SP 75 “Avvocatella” (CLICCA QUI per leggere il sollecito-esposto).